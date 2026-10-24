W Kenii Kenya Development Corporation (KDC) poinformowała, że już przeznaczyła 5,3 mld szylingów kenijskich w ramach projektu Small and Medium Enterprises Access to Finance and Enterprise Recovery (SAFER). Środki są przeznaczone na wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w 45 hrabstwach kraju, informuje Nation Kenya.

Finansowanie dla spółdzielni z Północnego Riftu

Korporacja dąży również do rozszerzenia dostępu do kapitału dla małych przedsiębiorstw, spółdzielni oszczędnościowo-kredytowych i stowarzyszeń rolników w regionie Północnego Riftu w ramach North Rift Economic Bloc. Chodzi o finansowanie przetwórstwa rolnego, przechowywania produktów, zakupu sprzętu, logistyki i innych inwestycji, które mogą zwiększyć dochody producentów.

Dyrektor generalna KDC Nora Ratemo oświadczyła, że inicjatywa ma przybliżyć finansowanie rozwoju rolnikom i przedsiębiorcom, którzy chcą rozszerzać swoją działalność. Według niej środki mogą być dostępne dla producentów chcących zwiększyć skalę produkcji, spółdzielni mleczarskich na przetwarzanie produktów oraz przedsiębiorców potrzebujących sprzętu lub kapitału obrotowego.

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Priorytetowe kierunki rolne

Finansowanie obejmuje rolne łańcuchy wartości w produkcji mleczarskiej, uprawie herbaty, kawy, kukurydzy, pszenicy, złocienia i awokado, a także w hodowli zwierząt. KDC zamierza zapewniać finansowanie hurtowe instytucjom finansowym, które następnie będą kredytować mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także bezpośrednio finansować rentowne firmy i spółdzielnie.

Ratemo zaznaczyła również, że korporacja zapewnia finansowanie poprzez udział kapitałowy w przedsiębiorstwach i projektach, które potrzebują długoterminowych środków na ekspansję, dywersyfikację i wzrost. Członek komitetu wykonawczego hrabstwa Uasin Gishu ds. handlu Philip Chebunet wezwał spółdzielnie do identyfikowania atrakcyjnych inwestycyjnie projektów oraz inwestowania w przetwórstwo i inne obszary przynoszące dochód.

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