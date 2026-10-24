В Кении Kenya Development Corporation (KDC) сообщила, что уже направила 5,3 млрд кенийских шиллингов в рамках проекта Small and Medium Enterprises Access to Finance and Enterprise Recovery (SAFER). Средства предназначены для поддержки микро-, малых и средних предприятий в 45 округах страны, сообщает Nation Kenya.

Финансирование для кооперативов Северного Рифта

Корпорация также стремится расширить доступ к капиталу для малых предприятий, сберегательно-кредитных кооперативов и фермерских объединений в регионе Северного Рифта в рамках North Rift Economic Bloc. Речь идет о финансировании агропереработки, хранения продукции, приобретения техники, логистики и других инвестиций, которые могут увеличить доходы производителей.

Генеральный директор KDC Нора Ратемо заявила, что инициатива должна приблизить финансирование развития к фермерам и предпринимателям, стремящимся расширять деятельность. По ее словам, средства могут быть доступны производителям, которые хотят нарастить объемы производства, молочным кооперативам для переработки продукции и предпринимателям, которым необходимы оборудование или оборотный капитал.

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Приоритетные аграрные направления

Финансирование охватывает аграрные цепочки создания стоимости в молочном производстве, выращивании чая, кофе, кукурузы, пшеницы, пиретрума и авокадо, а также в животноводстве. KDC намерена предоставлять оптовое финансирование финансовым учреждениям, которые затем будут кредитовать микро-, малые и средние предприятия, а также напрямую финансировать жизнеспособные компании и кооперативы.

Ратемо также отметила, что корпорация предоставляет финансирование через участие в капитале предприятий и проектов, которым необходим долгосрочный ресурс для расширения, диверсификации и роста. Член исполнительного комитета округа Уасин-Гишу по вопросам торговли Филип Чебунет призвал кооперативы определять инвестиционно привлекательные проекты и вкладывать средства в переработку и другие доходные направления.

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