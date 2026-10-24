巴基斯坦财政部长拒绝消费驱动型增长——Dawn

巴基斯坦财政部长穆罕默德·奥朗则布在拉合尔管理科学大学发表讲话时表示，政府不会选择由流动性和消费刺激的经济增长模式。相反，该国必须着重于可持续、出口导向型增长，并继续推进关税改革，Dawn报道。

这位部长表示，巴基斯坦不能重演依赖进口的增长循环，该循环过去曾导致国际收支问题，并需要向债权人寻求支持。奥朗则布强调，当局必须避免暂时的经济复苏最终演变为国际收支危机的局面。

他说，政府打算继续推进关税改革，首先是为了降低出口商的原材料和中间产品成本。他表示，巴基斯坦各行业长期以来一直受到没有明确期限的保护，而这项已进入第二年的改革没有退出计划。

支持出口和就业

这位部长表示，最新预算本应为出口导向型增长定下方向。他列举的措施包括取消附加税、减少税收类别数量，以及为出口商提供4.5%利率的融资。

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奥朗则布还强调，经济增长必须创造就业岗位。他提及邻国的经验：据他评估，7%至8%的增长率并未带来足够数量的新就业岗位。因此，推动经济发展的行业也必须同时有助于降低失业率，他补充说。

赤字、债务和储备

据这位部长评估，截至上一财年末，财政赤字和外部部门赤字的综合指标已从国内生产总值的12.5%降至2.6%。他表示，财政赤字达到22年来的最低水平，该国连续第三年实现初级盈余。他说，受汇款和IT服务出口推动，经常账户赤字已缩小至约占国内生产总值的0.1%。

奥朗则布表示，IT服务出口已从不足10亿美元增至46亿美元，并可能在本财年达到55亿美元。他说，外汇储备已超过三个月进口额，而在危机期间仅够维持两周。

这位部长还指出，外债偿还额已从去年的265亿美元降至本财年的215亿美元。他说，新的外部借款主要用于置换现有债务，而不是增加债务负担。

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