法国国债收益率升至2002年以来最高水平——CNBC

法国基准10年期国债收益率，即所谓的OAT，在骚乱以及投资者对该国预算政策的担忧背景下升至2002年以来最高水平。周四，该收益率上涨11个基点，法国和德国10年期债券收益率之间的利差扩大至2011年11月以来最大，CNBC报道。

评级机构穆迪周五确认法国Aa3评级，该机构认为这属于较高投资级别，但维持负面展望。该机构解释称，这是因为该国政治碎片化持续阻碍立法机构运作的风险上升。穆迪表示，如果法国机构能够削减预算赤字，它可能恢复稳定展望。

预算风险

法国政府寻求将预算赤字从预计2026年的GDP占比5.4%降至2027年的5%。国民议会将于10月27日恢复审议预算中的税收措施，但反对派议员反对这些计划。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

法国外贸银行企业与投资银行部Natixis CIB的EMEA地区经济研究主管阿兰·迪雷表示，政府决心防止借贷成本急剧上升。他表示，为实现财政目标，当局可能动用宪法第49.3条；该条款允许法案在议员未通过不信任动议的情况下无需最终表决即可在国民议会获得通过，或者采取行政条例。

对经济和企业的影响

法国计划于10月24日举行新的示威活动，11月5日则计划举行由工会支持的全国罢工和抗议日。ING经济学家夏洛特·德·蒙彼利埃警告称，信心长期丧失可能比短期中断对经济造成更显著的影响。ING预计法国GDP在2026年仅增长0.3%，在2027年增长0.6%，但长期骚乱和市场紧张可能削弱这些数据。

ING评估认为，零售业、酒店餐饮和旅游业，以及运输和物流业最为脆弱。CAC 40指数一个月内下跌4.5%。家乐福股价周三下跌超过14%，此前该公司下调利润预测并削减投资，尤其提及骚乱对消费者情绪的影响。根据ING援引的法国工商会网络估计，截至周二，已有超过2000家企业受到直接影响。

关注我们在