Доходность 10-летних облигаций США опускалась ниже 5% — CNBC

В США доходность 10-летних государственных облигаций в четверг опустилась ниже 5% впервые за месяц. В пятницу она выросла на 4 базисных пункта — до 4,997%.

Реакция на риски в технологическом секторе

Инвесторы увеличили спрос на американские гособлигации на фоне распродажи технологических акций и опасений относительно крупных долгов, которые технологические компании берут для развития сетей искусственного интеллекта, сообщает CNBC. Доходности уже выпущенных долговых бумаг технологических компаний росли, а спреды по кредитным дефолтным свопам ряда компаний, связанных с ИИ, расширялись.

Стратеги BMO объяснили, что распродажа технологических акций вызвала спрос на более качественные активы. Они также отметили, что это движение усилилось на фоне слабости французского рынка суверенных облигаций.

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Доходность других гособлигаций и нефть

Доходность двухлетних гособлигаций США, которая теснее связана с краткосрочной политикой Федеральной резервной системы, повысилась на 5 базисных пунктов — до 4,692%. Доходность 30-летних бумаг выросла на 3 базисных пункта — до 5,31%.

Рынки ожидали решения ФРС по процентной ставке на следующей неделе и следили за предварительными индексами деловой активности S&P Global в производстве и секторе услуг. Одновременно рост цен на энергоносители поддерживал инфляционные опасения: фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре подорожали на 1,16% — до 100,61 доллара за баррель, а Brent — на 0,79%, до 114,06 доллара.

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