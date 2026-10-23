Rentowność 10-letnich obligacji USA spadła poniżej 5% — CNBC

W USA rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w czwartek spadła poniżej 5% po raz pierwszy od miesiąca. W piątek wzrosła o 4 punkty bazowe, do 4,997%.

Reakcja na ryzyka w sektorze technologicznym

Inwestorzy zwiększyli popyt na amerykańskie obligacje skarbowe w związku z wyprzedażą akcji technologicznych i obawami dotyczącymi dużego zadłużenia, które spółki technologiczne zaciągają na rozwój sieci sztucznej inteligencji, informuje CNBC. Rentowności wyemitowanych już papierów dłużnych spółek technologicznych rosły, a spready swapów ryzyka kredytowego dla szeregu firm związanych z AI rozszerzały się.

Stratedzy BMO wyjaśnili, że wyprzedaż akcji technologicznych wywołała popyt na aktywa wyższej jakości. Zauważyli również, że ruch ten nasilił się w związku ze słabością francuskiego rynku obligacji skarbowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rentowność innych obligacji skarbowych i ropa

Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych USA, która jest ściślej powiązana z krótkoterminową polityką Rezerwy Federalnej, wzrosła o 5 punktów bazowych, do 4,692%. Rentowność 30-letnich papierów wzrosła o 3 punkty bazowe, do 5,31%.

Rynki oczekiwały na decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych w przyszłym tygodniu i obserwowały wstępne indeksy aktywności gospodarczej S&P Global dla przemysłu i usług. Jednocześnie wzrost cen energii podtrzymywał obawy inflacyjne: kontrakty terminowe na ropę WTI z dostawą w grudniu zdrożały o 1,16%, do 100,61 dolara za baryłkę, a Brent o 0,79%, do 114,06 dolara.

Czytaj nas na