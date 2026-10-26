W Polsce w 2027 roku średniomiesięczna liczba odbiorców emerytur i rent ma przekroczyć 8,7 mln osób — o 113 tys. więcej niż w 2026 roku. Informuje o tym Interia, powołując się na dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Średnie świadczenie wzrośnie do 4530 złotych

Zgodnie z prognozą średnia miesięczna wysokość emerytury lub renty w 2027 roku wyniesie około 4530 złotych. To o 6,2% więcej niż w 2026 roku. W obliczeniach uwzględniono waloryzację emerytur i rent ze wskaźnikiem 103,96%.

Na wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpłynie również zmiana zasad wypłaty renty wdowiej: udział drugiego świadczenia należnego odbiorcy ma wzrosnąć z 15% do 25%. Wydatki będą się także zwiększać z powodu wzrostu liczby odbiorców świadczeń.

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Budżet funduszu na 2027 rok

Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 2027 rok przewiduje 539 mld złotych dochodów i 537,2 mld złotych wydatków. Składki osób ubezpieczonych, według prognozy, pokryją około 80% wydatków, a pozostała część zostanie sfinansowana z dotacji z budżetu państwa.

Na wypłatę emerytur i rent planuje się przeznaczyć około 471,3 mld złotych, czyli około 88% wszystkich wydatków funduszu. Kolejne około 50,5 mld złotych przewidziano na inne świadczenia, przy czym niemal połowa tej kwoty przypadnie na zasiłki chorobowe. Na działalność ZUS zaplanowano 6,7 mld złotych. Plan obejmuje także około 5 mld złotych dla Funduszu Rezerwy Demograficznej, 436 mln złotych na prewencję niezdolności do pracy oraz 188 mln złotych na prewencję wypadkową. W materiale zaznaczono, że sytuacja finansowa funduszu w 2027 roku ma pozostać stabilna.

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