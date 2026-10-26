В Польше в 2027 году среднемесячное число получателей пенсий и рент должно превысить 8,7 млн человек — на 113 тыс. больше, чем в 2026 году. Об этом сообщает Interia со ссылкой на данные Управления социального страхования Польши (ZUS).

Средняя выплата вырастет до 4530 злотых

Согласно прогнозу, средний ежемесячный размер пенсии или ренты в 2027 году составит около 4530 злотых. Это на 6,2% больше, чем в 2026 году. В расчётах заложена индексация пенсий и рент с коэффициентом 103,96%.

На расходы Фонда социального страхования также повлияет изменение правил выплаты вдовьей ренты: доля второго положенного получателю обеспечения должна вырасти с 15% до 25%. Расходы также будут увеличиваться из-за роста числа получателей выплат.

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Бюджет фонда на 2027 год

Финансовый план Фонда социального страхования на 2027 год предусматривает 539 млрд злотых доходов и 537,2 млрд злотых расходов. Взносы застрахованных лиц, согласно прогнозу, покроют около 80% расходов, а остальная часть будет профинансирована за счёт дотации из государственного бюджета.

На выплату пенсий и рент планируется направить примерно 471,3 млрд злотых, или около 88% всех расходов фонда. Ещё около 50,5 млрд злотых предусмотрено на другие выплаты, почти половина этой суммы придётся на больничные. На работу ZUS заложено 6,7 млрд злотых. План также включает около 5 млрд злотых для Демографического резервного фонда, 436 млн злотых на профилактику инвалидности и 188 млн злотых на профилактику несчастных случаев. В сообщении отмечается, что финансовая ситуация фонда в 2027 году должна оставаться стабильной.

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