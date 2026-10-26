Центробанк Пакистана повысил ключевую ставку до 12% — Dawn

Государственный банк Пакистана 26 октября повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 11,5% до 12%. Решение принял Комитет по денежно-кредитной политике регулятора, сообщает Dawn.

Голосование комитета

Глава Государственного банка Пакистана Джамиль Ахмед на пресс-конференции в Карачи заявил, что девять из десяти членов комитета поддержали повышение ставки. Один член комитета считал, что ставку следует повысить еще больше.

По словам Ахмеда, среди факторов принятия решения были перспективы инфляции, ожидания потребителей и оценки других прогнозистов. Регулятор также учел влияние мировых цен на сырье и нефть на внешний сектор страны, а также тенденции в денежных переводах и экспорте.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оценки переводов и экспорта

Глава центробанка отметил ухудшение состояния текущего счета с момента предыдущего заседания комитета в сентябре. В то же время, по его словам, ожидается, что влияние этого показателя останется в пределах от нуля до 1% ВВП.

Государственный банк Пакистана пересмотрел прогноз объема денежных переводов с 44 млрд до 45 млрд долларов. Ахмед также сообщил об улучшении тенденции в экспорте, однако отметил, что его уровень все еще не соответствует потребностям экономики. До этого регулятор удерживал ставку без изменений после повышения на 100 базисных пунктов в апреле.

С середины 2024 года центробанк в совокупности снизил ключевую ставку на 1050 базисных пунктов — с рекордных 22%, зафиксированных в июне 2023 года. Это происходило на фоне резкого замедления инфляции с многолетних максимумов.

Читай нас в