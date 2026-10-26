Bank Państwowy Pakistanu 26 października podniósł stopę referencyjną o 50 punktów bazowych — z 11,5% do 12%. Decyzję podjął Komitet Polityki Pieniężnej regulatora, informuje Dawn.

Głosowanie komitetu

Prezes Banku Państwowego Pakistanu Jameel Ahmad powiedział na konferencji prasowej w Karaczi, że dziewięciu z 10 członków komitetu poparło podwyżkę stopy. Jeden członek komitetu uważał, że stopę należy podnieść jeszcze bardziej.

Według Ahmada wśród czynników stojących za decyzją były perspektywy inflacji, oczekiwania konsumentów oraz oceny innych prognostów. Regulator uwzględnił także wpływ światowych cen surowców i ropy na sektor zewnętrzny kraju, a także trendy dotyczące przekazów pieniężnych i eksportu.

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Szacunki dotyczące przekazów i eksportu

Prezes banku centralnego wskazał na pogorszenie stanu rachunku bieżącego od czasu poprzedniego posiedzenia komitetu we wrześniu. Jednocześnie, jak powiedział, oczekuje się, że wpływ tego wskaźnika pozostanie w przedziale od zera do 1% PKB.

Bank Państwowy Pakistanu zrewidował prognozę wartości przekazów pieniężnych z 44 mld do 45 mld dolarów. Ahmad poinformował także o poprawie trendu w eksporcie, lecz zaznaczył, że jego poziom nadal nie odpowiada potrzebom gospodarki. Regulator wcześniej utrzymywał stopę bez zmian po podwyżce o 100 punktów bazowych w kwietniu.

Od połowy 2024 roku bank centralny łącznie obniżył stopę referencyjną o 1050 punktów bazowych — z rekordowych 22%, odnotowanych w czerwcu 2023 roku. Nastąpiło to w warunkach gwałtownego spowolnienia inflacji z wieloletnich maksimów.

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