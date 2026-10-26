Na Cyprze państwowy zarządzający aktywami Kedipes uregulował niespłacane kredyty o wartości nominalnej 5,60 mld euro, co stanowi 76% jego początkowego portfela o wartości 7,37 mld euro. Głównymi mechanizmami były restrukturyzacja zadłużenia, pełne uregulowanie w drodze porozumienia oraz dobrowolne przekazanie nieruchomości na poczet długu, informuje Cyprus Mail.

Porozumienia zamiast aukcji

W raporcie Kedipes za okres do czerwca 2026 roku wskazano, że restrukturyzacja objęła kredyty o wartości 2,03 mld euro, czyli 36,3% całkowitej wartości uregulowanych pożyczek. Kolejne 1,39 mld euro, czyli 24,9%, przypadło na pełne uregulowanie długów.

Dobrowolna zamiana nieruchomości na spłatę długu wyniosła 1,25 mld euro, czyli 22,4%. Jednocześnie nieruchomości uzyskane po aukcjach odpowiadały nominalnej wartości kredytów wynoszącej 362,8 mln euro — 6,5% całości. Kedipes odnotował także 449 mln euro wpływów z tytułu przeterminowanych kredytów oraz 108,5 mln euro dzięki przekazaniu nieruchomości w ramach programu Rent Against Instalment.

Dane te odzwierciedlają wartość nominalną kredytów, dla których Kedipes znalazł rozwiązanie, a nie udział głównych miejsc zamieszkania sprzedanych na aukcjach. Dobrowolne przekazanie nieruchomości może zakończyć spór dotyczący długu, jednak kredytobiorcy muszą ustalić, czy w pełni pokrywa ono pozostałe zadłużenie oraz jak wpływa na inne zabezpieczenia lub poręczycieli.

Najem zamiast własności

W ramach programu Rent Against Instalment dla znajdujących się w trudnej sytuacji właścicieli mieszkań Kedipes przejmuje własność głównego miejsca zamieszkania. Kredytodawca otrzymuje 65% jego oszacowanej wartości rynkowej i umarza pozostałą część długu hipotecznego, która nie jest zabezpieczona innym zabezpieczeniem. Były właściciel pozostaje najemcą: czynsz pokrywa państwo, a mieszkaniec płaci 1 euro rocznie.

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Standardowy okres najmu wynosi 14 lat, a w niektórych przypadkach dotyczących starszych najemców przewidziano dożywotnie zamieszkanie. Odkupić mieszkanie można od piątego do czternastego roku najmu — przez byłego właściciela lub jego krewnego pierwszego stopnia — po cenie określonej w umowie.

Przed upływem terminu 30 września do programu wpłynęło ponad 4 500 wniosków. Zatwierdzono 1 307 wnioskodawców, a do programu włączono 978 mieszkań. Kedipes oczekuje, że ostateczna liczba mieszkań objętych programem przekroczy 2 000.

Dane banku centralnego

Analiza Banku Centralnego Cypru, opublikowana we wrześniu, wykazała, że od stycznia 2022 roku do marca 2026 roku główne miejsca zamieszkania stanowiły 6% zakończonych procedur egzekucyjnych. Grunty rolne stanowiły 61% takich przypadków. Około 30% spraw, w których wysłano zawiadomienia o egzekucji, zakończyło się dobrowolnymi porozumieniami, a kolejne 5% pozostawało na etapie negocjacji.

Cypryjska procedura egzekucyjna przewiduje ocenę możliwości restrukturyzacji oraz formalne zawiadomienia. Kredytobiorcy spełniający warunki mogą zwrócić się o pomoc do rzecznika finansowego lub zaskarżyć procedurę w sądzie, jednak samo wniesienie sprawy do sądu nie wstrzymuje egzekucji automatycznie.

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