Konsumenci w Stanach Zjednoczonych nadal aktywnie wydają pieniądze mimo wysokiej inflacji. Według Der Spiegel taki poziom konsumpcji wspiera amerykańską gospodarkę i może pomóc krajowi uniknąć recesji.

Wydatki mimo inflacji

Jak informuje Der Spiegel, redakcja nie dostrzega wśród Amerykanów skłonności do oszczędzania z powodu niepokoju. W ujęciu publikacji przeciwstawia się to Niemcom, gdzie ludzie oszczędzają z powodu niepokoju.

Możliwe wsparcie gospodarki

W materiale sytuację tę nazwano masową konsumpcją w warunkach kryzysu. Mimo inflacji kupujący w USA, według opisu publikacji, nadal wydają duże sumy pieniędzy.

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Der Spiegel wiąże ten popyt z możliwym wsparciem gospodarki. Jednocześnie publikacja przedstawia uniknięcie recesji jako potencjalną konsekwencję, a nie gwarantowany rezultat.

Artykuł opublikowano 27 października 2026 roku w dziale Der Spiegel poświęconym gospodarce USA. Jako autorkę materiału wskazano Katharinę Kort z Nowego Jorku.

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