Потребители в США продолжают активно тратить деньги, несмотря на высокую инфляцию. По оценке Der Spiegel, такой уровень потребления поддерживает американскую экономику и может помочь стране избежать рецессии.

Расходы вопреки инфляции

Как сообщает Der Spiegel, издание не видит у американцев склонности к сбережениям из-за тревоги. В формулировке издания это противопоставляется Германии, где люди сберегают из-за тревоги.

Возможная поддержка экономики

В материале эту ситуацию назвали массовым потреблением в условиях кризиса. Несмотря на инфляцию, покупатели в США, согласно описанию издания, продолжают тратить средства в больших объемах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Der Spiegel связывает этот спрос с возможной поддержкой экономики. В то же время издание формулирует избежание рецессии как потенциальное последствие, а не как гарантированный результат.

Статья была опубликована 27 октября 2026 года в разделе Der Spiegel об экономике США. Автором материала указана Катарина Корт из Нью-Йорка.

Читай нас в