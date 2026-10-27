В Пакистане Национальный исполнительный комитет по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма одобрил повышение порога наличных операций, о которых банки должны сообщать Подразделению финансового мониторинга Государственного банка Пакистана. Новый лимит составляет 3 млн рупий вместо 2 млн, сообщает Dawn.

Отчеты об операциях

Порог для отчетов о наличных операциях вырос на 50%. Такие отчеты подают, когда сумма операции равна установленному лимиту или превышает его. Отчет о подозрительной операции, в свою очередь, подают при наличии признаков отмывания денег или финансирования терроризма.

Комитет возглавляет министр финансов Мухаммад Аурангзеб. Через уведомления в официальной газете он устанавливает лимиты для банков, финансовых учреждений и других организаций, осуществляющих финансовые операции.

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Пиратство и виртуальные активы

Комитет также одобрил включение статьи 28 Закона Пакистана о морских зонах 2023 года в Приложение I Закона о противодействии отмыванию денег. Это означает, что морское пиратство включили в перечень предикатных преступлений. Закон определяет пиратство как незаконные акты насилия, задержания или грабежа, совершенные в частных целях экипажем или пассажирами частного судна либо самолета против другого судна, самолета, людей или имущества на борту.

В Приложение IV закона также включили Пакистанский орган регулирования виртуальных активов. Он будет обладать регуляторными полномочиями в отношении виртуальных и цифровых активов для соблюдения требований в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

На заседании рассмотрели выполнение предыдущих решений, работу Подразделения финансового мониторинга, институциональный потенциал и инициативы по применению искусственного интеллекта и машинного обучения. Аурангзеб призвал усилить координацию между учреждениями и развивать аналитические и операционные возможности подразделения в соответствии с планом с определенными сроками.

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