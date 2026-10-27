W Pakistanie Krajowy Komitet Wykonawczy ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu zatwierdził podniesienie progu transakcji gotówkowych, o których banki muszą raportować Jednostce Monitoringu Finansowego Banku Państwowego Pakistanu. Nowy limit wynosi 3 mln rupii zamiast 2 mln, informuje Dawn.

Raporty o transakcjach

Próg raportowania transakcji gotówkowych wzrósł o 50%. Takie raporty składa się, gdy kwota transakcji jest równa ustalonemu limitowi lub go przekracza. Raport o podejrzanej transakcji składa się z kolei w przypadku występowania oznak prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Komitetowi przewodniczy minister finansów Muhammad Aurangzeb. Za pośrednictwem zawiadomień w oficjalnym dzienniku urzędowym ustala on limity dla banków, instytucji finansowych i innych organizacji przeprowadzających transakcje finansowe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Piractwo i aktywa wirtualne

Komitet zatwierdził również włączenie artykułu 28 pakistańskiej ustawy o strefach morskich z 2023 roku do Załącznika I ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Oznacza to, że piractwo morskie zostało wpisane na listę przestępstw bazowych. Ustawa definiuje piractwo jako bezprawne akty przemocy, zatrzymania lub rabunku popełnione w celach prywatnych przez załogę lub pasażerów prywatnego statku albo samolotu przeciwko innemu statkowi, samolotowi, osobom lub mieniu na pokładzie.

Do Załącznika IV ustawy włączono również Pakistański Urząd Regulacji Aktywów Wirtualnych. Będzie on posiadał uprawnienia regulacyjne w zakresie aktywów wirtualnych i cyfrowych, aby zapewnić zgodność z wymogami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Na posiedzeniu omówiono realizację wcześniejszych decyzji, pracę Jednostki Monitoringu Finansowego, zdolność instytucjonalną oraz inicjatywy dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Aurangzeb wezwał do wzmocnienia koordynacji między instytucjami oraz rozwoju zdolności analitycznych i operacyjnych jednostki zgodnie z planem o określonych terminach.

Czytaj nas na