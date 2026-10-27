巴基斯坦国家反洗钱和反恐融资执行委员会批准提高银行须向巴基斯坦国家银行金融监测部门报告的现金交易门槛。新限额从200万卢比提高至300万卢比，《黎明报》报道。

交易报告

现金交易报告门槛提高了50%。当交易金额等于或超过规定限额时，须提交此类报告。另一方面，如存在洗钱或恐怖主义融资的迹象，则须提交可疑交易报告。

该委员会由财政部长穆罕默德·奥朗则布担任主席。委员会通过在官方公报上发布通知，为银行、金融机构及其他进行金融交易的组织设定限额。

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海盗行为和虚拟资产

委员会还批准将《2023年巴基斯坦海洋区域法》第28条纳入《反洗钱法》附表一。这意味着海上盗窃行为被列入上游犯罪清单。该法律将海盗行为定义为私人船舶或飞机的船员或乘客出于私人目的，对另一船舶、飞机、船上人员或财产实施的非法暴力、扣留或掠夺行为。

巴基斯坦虚拟资产监管局也被纳入该法附表四。该机构将拥有对虚拟和数字资产的监管权力，以遵守反洗钱和反恐融资领域的要求。

会议审议了此前决定的执行情况、金融监测部门的工作、机构能力，以及应用人工智能和机器学习的举措。奥朗则布呼吁加强机构间协调，并按照设有明确期限的计划发展该部门的分析和业务能力。

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