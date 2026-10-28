美联储将从2027年起调整会议日程——阿纳多卢通讯社

美国联邦储备系统宣布调整联邦公开市场委员会的会议日程，该调整将于2027年秋季生效。届时，每年八次会议中的一次将专门用于讨论总体货币战略——不就利率进行投票，也不发布会后声明，阿纳多卢通讯社报道。

不作出利率决定的会议

美联储主席凯文·沃什表示，2027年该委员会将举行七次常规会议以作出利率决定，以及一次战略会议。2028年，央行计划将两次会议用于讨论长期战略，将六次用于制定货币政策。委员会会议总数将保持不变，仍为每年八次。

沃什表示，单独举行的会议将让委员会成员有更多时间讨论宏观议题以及货币政策的更长期视野。

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利率维持不变

这一宣布是在联邦公开市场委员会将基准利率维持在3.75%至4%区间后作出的。沃什指出，美国通胀仍然过高，且近六年来一直高于央行2%的目标水平。

他还注意到，近几周能源价格及相关商品价格上涨。他表示，美联储的任务是确保个别行业的价格变化不会扩散至整个经济，同时让通胀预期保持稳定。

沃什表示，美国经济增长有所增强：2026年上半年GDP增长估值从1.8%上调至2.4%。他还称劳动力市场形势积极，理由是失业率较低、就业增长加快，以及申请失业救济的人数处于低位。

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