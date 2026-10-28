ФРС змінить графік засідань із 2027 року — Anadolu Agency

У США Федеральна резервна система оголосила про зміну графіка засідань Федерального комітету з операцій на відкритому ринку, яка почне діяти восени 2027 року. Один із восьми щорічних заходів тоді присвятять винятково обговоренню загальної монетарної стратегії — без голосування щодо процентної ставки та без підсумкової заяви, повідомляє Anadolu Agency.

Засідання без рішення щодо ставки

Голова ФРС Кевін Ворш заявив, що у 2027 році комітет проведе сім регулярних засідань для ухвалення рішень щодо ставки та одне стратегічне. У 2028 році центробанк планує відвести два засідання на дискусії про довгострокову стратегію, а шість — на формування монетарної політики. Загальна кількість засідань комітету при цьому залишиться незмінною — вісім на рік.

За словами Ворша, окремі сесії мають дати членам комітету більше часу для обговорення масштабних питань і довших часових горизонтів монетарної політики.

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Ставку залишили без змін

Оголошення пролунало після того, як Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку залишив базову процентну ставку в діапазоні 3,75–4%. Ворш зазначив, що інфляція в США залишається зависокою та майже шість років перевищує цільовий рівень центробанку в 2%.

Він також звернув увагу на зростання цін на енергоносії та пов’язані з ними товари в останні тижні. За його словами, завдання ФРС полягає в тому, щоб зміни цін в окремих секторах не поширювалися на всю економіку, а інфляційні очікування залишалися стабільними.

Ворш заявив, що економічне зростання США посилилося: оцінку приросту ВВП за перше півріччя 2026 року переглянули з 1,8% до 2,4%. Він також назвав ситуацію на ринку праці позитивною, пославшись на нижчий рівень безробіття, швидше зростання зайнятості та низькі показники заявок на допомогу з безробіття.

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