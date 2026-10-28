Fed zmieni harmonogram posiedzeń od 2027 roku — Anadolu Agency

W Stanach Zjednoczonych Rezerwa Federalna ogłosiła zmianę harmonogramu posiedzeń Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, która zacznie obowiązywać jesienią 2027 roku. Jedno z ośmiu dorocznych spotkań zostanie wówczas poświęcone wyłącznie omówieniu ogólnej strategii monetarnej — bez głosowania nad stopą procentową i bez komunikatu końcowego, informuje Anadolu Agency.

Posiedzenie bez decyzji w sprawie stopy

Przewodniczący Fed Kevin Warsh oświadczył, że w 2027 roku komitet odbędzie siedem regularnych posiedzeń w celu podejmowania decyzji dotyczących stopy oraz jedno strategiczne. W 2028 roku bank centralny planuje przeznaczyć dwa posiedzenia na dyskusje o długoterminowej strategii, a sześć na kształtowanie polityki monetarnej. Łączna liczba posiedzeń komitetu pozostanie bez zmian — osiem rocznie.

Według Warsha odrębne sesje mają dać członkom komitetu więcej czasu na omówienie kwestii o szerokim zakresie oraz dłuższych horyzontów polityki monetarnej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stopę pozostawiono bez zmian

Ogłoszenie nastąpiło po tym, jak Federalny Komitet Otwartego Rynku pozostawił bazową stopę procentową w przedziale 3,75–4%. Warsh zaznaczył, że inflacja w Stanach Zjednoczonych pozostaje zbyt wysoka i od niemal sześciu lat przekracza cel banku centralnego wynoszący 2%.

Zwrócił również uwagę na wzrost cen nośników energii i powiązanych z nimi towarów w ostatnich tygodniach. Jak powiedział, zadaniem Fed jest zapewnienie, by zmiany cen w poszczególnych sektorach nie rozprzestrzeniały się na całą gospodarkę, a oczekiwania inflacyjne pozostawały stabilne.

Warsh oświadczył, że wzrost gospodarczy USA się umocnił: szacunek wzrostu PKB za pierwsze półrocze 2026 roku zrewidowano z 1,8% do 2,4%. Sytuację na rynku pracy również określił jako pozytywną, wskazując na niższą stopę bezrobocia, szybszy wzrost zatrudnienia oraz niski poziom wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.

Czytaj nas na