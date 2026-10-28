ФРС изменит график заседаний с 2027 года — Anadolu Agency

В США Федеральная резервная система объявила об изменении графика заседаний Федерального комитета по операциям на открытом рынке, которое начнет действовать осенью 2027 года. Одно из восьми ежегодных заседаний тогда будет посвящено исключительно обсуждению общей монетарной стратегии — без голосования по процентной ставке и без итогового заявления, сообщает Anadolu Agency.

Заседание без решения по ставке

Председатель ФРС Кевин Уорш заявил, что в 2027 году комитет проведет семь регулярных заседаний для принятия решений по ставке и одно стратегическое. В 2028 году центробанк планирует отвести два заседания на дискуссии о долгосрочной стратегии, а шесть — на формирование монетарной политики. Общее количество заседаний комитета при этом останется неизменным — восемь в год.

По словам Уорша, отдельные сессии должны дать членам комитета больше времени для обсуждения масштабных вопросов и более долгосрочных горизонтов монетарной политики.

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Ставку оставили без изменений

Объявление прозвучало после того, как Федеральный комитет по операциям на открытом рынке оставил базовую процентную ставку в диапазоне 3,75–4%. Уорш отметил, что инфляция в США остается слишком высокой и почти шесть лет превышает целевой уровень центробанка в 2%.

Он также обратил внимание на рост цен на энергоносители и связанные с ними товары в последние недели. По его словам, задача ФРС состоит в том, чтобы изменения цен в отдельных секторах не распространялись на всю экономику, а инфляционные ожидания оставались стабильными.

Уорш заявил, что экономический рост США усилился: оценка прироста ВВП за первое полугодие 2026 года была пересмотрена с 1,8% до 2,4%. Он также назвал ситуацию на рынке труда позитивной, сославшись на более низкий уровень безработицы, более быстрый рост занятости и низкие показатели заявок на пособие по безработице.

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