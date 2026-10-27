Ministerstwo Finansów Izraela przygotowało dla następnego rządu pakiet działań gospodarczych, mających sfinansować zwiększenie budżetu obronnego oraz ograniczyć wzrost deficytu budżetowego i relacji długu publicznego do PKB. Część inicjatyw opracowano wspólnie z Bankiem Izraela, informuje Jerusalem Post.

Proponowaną politykę ma realizować rząd, który zostanie utworzony po wyborach. Jednym z głównych wyzwań dla nowej koalicji będzie uchwalenie budżetu na 2027 rok lub budżetu dwuletniego na lata 2027–2028, który ma przewidywać kompleksowe reformy w ramach Ustawy o uregulowaniach gospodarczych.

Propozycje podatkowe

Wśród możliwych kroków jest obowiązkowe deklarowanie dochodów z najmu mieszkań oraz opodatkowanie takich dochodów od pierwszego szekla. Obecnie dochód z najmu do 5654 szekli miesięcznie jest zwolniony z podatku. Część tych inicjatyw legislacyjnych utknęła w Komisji Finansów Knesetu.

Proponuje się również wprowadzenie podatku dla międzynarodowych dostawców treści, nazywanego w kraju „podatkiem Netflix”, ograniczenie ulg podatkowych na składki emerytalne oraz zniesienie zwolnień z VAT dla sektorów, które obecnie korzystają z takich ulg.

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Zgodnie z obowiązującymi automatycznymi przepisami budżetowymi w 2027 roku utrzymane zostaną zamrożenie korekty progów podatku dochodowego, punktów ulg podatkowych i składek na ubezpieczenie narodowe, a także obecna stawka VAT. Dochody z tych działań szacuje się na 10 mld szekli.

Paliwo i budżet obronny

Po dwóch miesiącach subsydiowania benzyny w wysokości 1 szekla na litr, co kosztowało budżet ponad 500 mln szekli, dotacja ma zakończyć się w sobotę wieczorem. Może to podnieść cenę paliwa o co najmniej 1 szekla na litr; dalszy wzrost będzie zależał od światowych cen paliw.

Cena litra benzyny 95-oktanowej przy samoobsłudze, według oczekiwań gazety, może osiągnąć 8,90 szekla. Jednocześnie około jednoprocentowy spadek kursu dolara wobec szekla może złagodzić podwyżkę. Według oceny Jerusalem Post wzrost cen paliw może wpłynąć na taryfy za energię elektryczną, wodę i transport publiczny, a także na wskaźnik cen konsumpcyjnych.

Budżet obronny Izraela ma, według oczekiwań, wzrosnąć do 187 mld szekli. Za jedno z niemal gwarantowanych źródeł finansowania uznaje się znaczne ograniczenie funduszy koalicyjnych, a także szeroko zakrojone działania na rzecz zwiększenia efektywności w budżetach ministerstw rządowych.

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