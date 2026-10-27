Rada poparła utrzymanie 50-procentowej stawki podatku od zysków banków w 2027 roku

Rada Najwyższa Ukrainy poparła w zasadzie projekt ustawy nr 15262, który przewiduje utrzymanie podwyższonej stawki podatku od zysków banków na poziomie 50% w 2027 roku. Dokument został przyjęty w pierwszym czytaniu.

Informację tę przekazał na Telegramie przewodniczący Komisji Rady Najwyższej ds. finansów, polityki podatkowej i celnej Danyło Hetmantsev.

„Projekt nr 15262 – przyjęty w pierwszym czytaniu. 265 głosów za! Dziękuję kolegom za wsparcie” – czytamy w komunikacie.

Getmantsev zauważył, że w przypadku uchwalenia ustawy będzie to już czwarty raz, kiedy Rada poparła podwyższenie stawki dla banków. Według niego poprzednie trzy przypadki okazały się dość skuteczne, ponieważ udało się pozyskać dodatkowe środki do budżetu z systemu bankowego, który osiąga nadzwyczajne zyski nawet w czasie wojny.

„Banki zgromadziły ogromną płynność, której nie wykorzystują do zwykłej działalności. Kiedy spotykamy się z przedstawicielami biznesu, ich pierwszym i najważniejszym postulatem są tanie pieniądze. Jednak w kraju brakuje taniego kapitału, mimo że w systemie bankowym dostępne są wolne środki. Tymczasem banki zarabiają na operacjach z państwowymi papierami wartościowymi, zamiast udzielać kredytów gospodarce” – podkreślił poseł.

Właśnie to stanowi podstawę do przeznaczenia części nadzwyczajnych zysków banków na potrzeby armii. Tylko w 2027 roku przyniesie to dodatkowe 38 mld hrywien do budżetu państwa.

Źródło: Danyło Hetmantsev

Wcześniej Rada przedłużyła terminy wydawania zezwoleń dla cudzoziemców służących w Siłach Zbrojnych Ukrainy.

Rada Najwyższa rozpoczęła również rozpatrywanie budżetu na rok 2027, zawierającego 5236 poprawek.

Wcześniej komisja budżetowa Rady Najwyższej poparła podwyżkę wynagrodzeń dla żołnierzy.

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