巴基斯坦央行将关键利率上调至12%——Dawn

巴基斯坦国家银行10月26日将关键利率上调50个基点，从11.5%升至12%。该决定由监管机构的货币政策委员会作出，Dawn报道。

委员会投票

巴基斯坦国家银行行长贾米尔·艾哈迈德在卡拉奇举行的新闻发布会上表示，委员会10名成员中有9人支持加息。一名委员会成员认为，利率应进一步上调。

艾哈迈德表示，作出该决定的因素包括通胀前景、消费者预期以及其他预测机构的评估。监管机构还考虑了全球大宗商品和石油价格对该国外部部门的影响，以及汇款和出口趋势。

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汇款和出口评估

这位央行行长指出，自委员会9月上次会议以来，经常账户状况有所恶化。同时，他表示，预计该指标的影响将维持在零至国内生产总值的1%之间。

巴基斯坦国家银行将汇款规模预测从440亿美元上调至450亿美元。艾哈迈德还表示，出口趋势有所改善，但指出其水平仍不符合经济需要。此前，监管机构在4月加息100个基点后一直维持利率不变。

自2024年年中以来，央行累计将关键利率下调1050个基点，较2023年6月录得的22%这一历史高位下降。这发生在通胀从多年高位大幅放缓的背景下。

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