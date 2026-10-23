Доллар официально подорожал до нового исторического максимума в Украине
Национальный банк Украины установил на 26 октября официальный курс доллара на уровне 45,2021 грн.
За день гривна ослабла на 15 копеек, обновив исторический минимум.
Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 октября — 45,0802 грн за доллар. Официальный курс евро также вырос на 14 копеек и составляет 50,5766 грн.
С начала 2026 года гривна ослабла по отношению к доллару на 6,7%. На межбанковском рынке 23 октября доллар торговался по 45,38 грн за покупку и 45,42 грн за продажу.
Источник: Национальный банк Украины.
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