Dolar oficjalnie osiągnął nowy historyczny rekord na Ukrainie

Narodowy Bank Ukrainy ustalił na 26 października oficjalny kurs dolara na poziomie 45,2021 hrywny.

W ciągu dnia hrywna osłabiła się o 15 kopiejek, osiągając nowy historyczny minimum.

Poprzedni rekord odnotowano 14 października — 45,0802 hrywny za dolara. Oficjalny kurs euro również wzrósł o 14 kopiejek i wynosi 50,5766 hrywny.

Od początku 2026 roku hrywna osłabiła się względem dolara o 6,7%. Na rynku międzybankowym 23 października dolar był notowany po 45,38 hrywny za zakup i 45,42 hrywny za sprzedaż.

Źródło: Narodowy Bank Ukrainy.

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