Азиатские и европейские фондовые рынки 23 октября преимущественно снижались после распродажи акций в США, где индекс S&P 500 потерял 1,21%, а Nasdaq упал на 2,9%. Как сообщает Fortune, наибольшее давление пришлось на технологический сектор: акции поставщика облачных вычислений для ИИ CoreWeave подешевели на 10,06%, а бумаги Meta — на 6,98%.

Опасения по поводу ИИ и нефти

Инвесторы сохраняют обеспокоенность по поводу компаний, связанных с искусственным интеллектом. Ее усилили сообщения о том, что OpenAI под давлением инвесторов из сектора частного капитала должна была снизить желаемую оценку в новом раунде привлечения средств с 1,4 трлн до 1,25 трлн долларов.

Аналитик Deutsche Bank Джим Рид в письме Fortune отметил, что одновременно столкнулись все факторы нестабильности последних недель. Стоимость Brent росла до 114 долларов за баррель, а затем отступила до 113 долларов. Это произошло после сообщения Financial Times, согласно которому посланник президента США Дональда Трампа при ООН заявил о готовности Соединенных Штатов воевать с Ираном как минимум еще год.

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Французские облигации и индексы

Доходность 10-летних государственных облигаций Франции поднималась до нового максимума в 5,1%, после чего снизилась до 5,05%. По оценке Fortune, инвесторы требуют более высокую премию за риск из-за сомнений относительно плана французского правительства по преодолению бюджетного кризиса. В то же время доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4,9% после недавнего пика выше 5,3%.

В начале торгов в Европе индекс Stoxx 600 потерял 0,36%, а британский FTSE 100 — 0,56%. В Азии японский Nikkei 225 снизился на 0,34%, индийский Nifty 50 — на 0,96%, тогда как китайский CSI 300 вырос на 1,71%. Биткоин опустился до 81 683 долларов. Фьючерсы на Nasdaq перед открытием торгов в Нью-Йорке росли на 0,28%, а фьючерсы на S&P 500 почти не менялись.

Главный рыночный аналитик платформы IG Крис Бошан отметил, что Nasdaq 100 еще несколько недель назад находился на рекордном уровне, а за год вырос на 20%. По его мнению, нынешнее снижение следует рассматривать как коррекцию, а не обвал.

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