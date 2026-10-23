Azjatyckie i europejskie rynki akcji 23 października przeważnie spadały po wyprzedaży akcji w USA, gdzie indeks S&P 500 stracił 1,21%, a Nasdaq spadł o 2,9%. Jak informuje Fortune, największa presja dotknęła sektor technologiczny: akcje dostawcy usług chmury obliczeniowej dla AI, CoreWeave, potaniały o 10,06%, a walory Meta — o 6,98%.

Obawy dotyczące AI i ropy

Inwestorzy nadal są zaniepokojeni spółkami związanymi ze sztuczną inteligencją. Obawy te nasiliły doniesienia, według których OpenAI pod presją inwestorów z sektora private equity miała obniżyć oczekiwaną wycenę w nowej rundzie pozyskiwania środków z 1,4 bln do 1,25 bln dolarów.

Analityk Deutsche Banku Jim Reid w liście do Fortune zaznaczył, że jednocześnie zderzyły się wszystkie czynniki niestabilności z ostatnich tygodni. Cena ropy Brent wzrosła do 114 dolarów za baryłkę, a następnie cofnęła się do 113 dolarów. Stało się to po informacji Financial Times, według której wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa przy ONZ oświadczył, że Stany Zjednoczone są gotowe prowadzić wojnę z Iranem przez co najmniej kolejny rok.

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Francuskie obligacje i indeksy

Rentowność 10-letnich francuskich obligacji rządowych wzrosła do nowego maksimum 5,1%, po czym spadła do 5,05%. Według oceny Fortune inwestorzy żądają wyższej premii za ryzyko z powodu wątpliwości dotyczących planu francuskiego rządu na przezwyciężenie kryzysu budżetowego. Jednocześnie rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadła do 4,9% po niedawnym szczycie powyżej 5,3%.

Na początku handlu w Europie indeks Stoxx 600 stracił 0,36%, a brytyjski FTSE 100 — 0,56%. W Azji japoński Nikkei 225 spadł o 0,34%, indyjski Nifty 50 — o 0,96%, podczas gdy chiński CSI 300 wzrósł o 1,71%. Bitcoin spadł do 81 683 dolarów. Kontrakty terminowe na Nasdaq przed otwarciem handlu w Nowym Jorku rosły o 0,28%, a kontrakty na S&P 500 prawie się nie zmieniały.

Główny analityk rynkowy platformy IG Chris Beauchamp zauważył, że Nasdaq 100 jeszcze kilka tygodni temu znajdował się na rekordowym poziomie, a w skali roku wzrósł o 20%. Jego zdaniem obecny spadek należy traktować jako korektę, a nie krach.

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