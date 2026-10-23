10月23日，在美国股市遭抛售后，亚洲和欧洲股市大多下跌，美国标普500指数下跌1.21%，纳斯达克指数下跌2.9%。据《财富》报道，科技板块承受了最大压力：人工智能云计算服务提供商CoreWeave的股价下跌10.06%，Meta股票下跌6.98%。

对人工智能和石油的担忧

投资者仍对与人工智能相关的公司感到担忧。有报道称，OpenAI在私募股权投资者的压力下，不得不将新一轮融资中的目标估值从1.4万亿美元下调至1.25万亿美元，这加剧了这种担忧。

德意志银行分析师吉姆·里德在致《财富》的信中指出，近几周所有不稳定因素同时碰撞。布伦特原油价格一度升至每桶114美元，随后回落至113美元。这发生在英国《金融时报》报道称，美国总统唐纳德·特朗普驻联合国特使表示，美国准备至少再与伊朗作战一年之后。

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法国债券和指数

法国10年期国债收益率升至5.1%的新高，随后降至5.05%。《财富》认为，由于投资者对法国政府解决预算危机的计划存有疑虑，他们要求更高的风险溢价。与此同时，美国10年期国债收益率在近期一度超过5.3%后降至4.9%。

欧洲交易开盘时，Stoxx 600指数下跌0.36%，英国富时100指数下跌0.56%。在亚洲，日本日经225指数下跌0.34%，印度Nifty 50指数下跌0.96%，而中国沪深300指数上涨1.71%。比特币跌至81,683美元。纽约交易开盘前，纳斯达克期货上涨0.28%，标普500期货几乎没有变化。

IG平台首席市场分析师克里斯·博尚指出，纳斯达克100指数仅在几周前还处于创纪录水平，且在一年内上涨了20%。他认为，目前的下跌应被视为调整，而非崩盘。

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