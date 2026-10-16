Глава ФРС Уорш не назвал сроков нового повышения ставки — NBC News

Глава Федеральной резервной системы США Кевин Уорш во время выступления в Бангкоке, Таиланд, заявил, что центральный банк сосредоточен на сдерживании роста цен, однако не сообщил, когда может произойти следующее повышение процентной ставки. Как сообщает NBC News, он сказал, что американская экономика в целом движется в соответствии с ожиданиями ФРС, сформированными на сентябрьском заседании.

В сентябре ФРС впервые с 2023 года повысила ставки. С тех пор инфляция, измеряемая индексом потребительских цен, выросла до 3,7%. Два инфляционных отчета на этой неделе усилили внимание инвесторов к тому, может ли регулятор повысить ставку уже в октябре или отложить это решение до декабря.

Следующее заседание ФРС

Уорш подчеркнул, что ФРС четко заявляла о намерении обеспечить ценовую стабильность. В то же время он не дал сигнала относительно времени возможного решения по ставке. Его выступление стало последним публичным комментарием представителя ФРС перед периодом молчания, который начинается в субботу и продлится до следующего заседания 27–28 октября.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Экономисты и инвесторы также следят за базовой инфляцией, которая не учитывает нестабильные цены на продукты питания и энергоносители. Аналитики Bank of America назвали показатель базового индекса потребительских цен более существенным сюрпризом. Главный экономист KPMG Дайан Суонк ранее отмечала, что рост стоимости дизельного топлива влияет на расходы фермеров и перевозчиков, а также на цены потребительских товаров.

Инвестиции в ИИ

Уорш также обратил внимание на масштабный рост инвестиций в технологии искусственного интеллекта в США. По его словам, этот бум, в частности расширение дата-центров, является важным фактором роста цен. Компании тратят и занимают значительные средства на серверы, память и другие компоненты, а некоторые производители уже повышали цены для потребителей.

Компании, связанные с дата-центрами, коммунальными услугами, производством чипов и облачными сервисами, могут привлечь в этом году на долговом рынке от 300 млрд до 570 млрд долларов, приводится в материале оценка Vanguard. Уорш считает, что ИИ способен повысить производительность и создать больше благосостояния в странах, которые эффективно его применят, хотя путь к этому может быть сложным. По его словам, рабочая группа ФРС из внешних экспертов проведет в ноябре публичные слушания о влиянии ИИ на рынок труда.

Читай нас в