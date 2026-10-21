Сингапурский DBS Bank сохранил прогноз роста ВВП Тайваня на уровне 11,6% в этом году и 5,6% в следующем. Главными факторами экономического подъема банк назвал стремительный спрос на технологии искусственного интеллекта, устойчивый экспорт и инвестиции, сообщает Taipei Times.

ИИ поддерживает экспорт и инвестиции

Старший экономист DBS Ма Теиин на пресс-конференции в Тайбэе заявила, что цикл развития ИИ остается ключевым двигателем роста тайваньской экономики. По ее словам, информационно-коммуникационная продукция и электронные компоненты составляли почти 80% экспорта Тайваня за первые девять месяцев года.

DBS ожидает, что с текущего квартала темпы роста экспорта замедлятся после необычно высоких показателей, но останутся значительными. В целом они будут зависеть от капитальных расходов американских облачных провайдеров и продаж полупроводников. По оценке банка, аналогичную динамику будут иметь инвестиции на Тайване.

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Технологические компании продолжают отчитываться о сильном росте выручки, в частности производители полупроводников, серверов и персональных компьютеров. Повышение загрузки производственных мощностей ведущих тайваньских контрактных производителей микросхем также свидетельствует об устойчивом инвестиционном спросе.

Фондовый рынок и цены на энергию

Банк также связывает бум ИИ с укреплением внутреннего спроса благодаря росту финансового благосостояния и зарплат. Индекс TAIEX с начала года вырос примерно на 70%, а капитализация фондового рынка Тайваня стала пятой по величине в мире. Акции и паевые фонды составляют почти 30% финансовых активов домохозяйств.

DBS прогнозирует, что общая инфляция в текущем квартале будет держаться около 2,5%. Оценки на весь год сохранены на уровне 2%, а на следующий — 2,1%. Ма отметила, что государственные CPC Corp Taiwan и Taipower берут на себя значительную часть роста затрат на энергию, сдерживая влияние на потребителей. В то же время убытки этих компаний могут вынудить власти выбирать между дополнительными субсидиями и повышением внутренних цен на энергоносители после местных выборов в следующем месяце.

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