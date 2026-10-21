新加坡星展银行维持对台湾今年GDP增长11.6%、明年增长5.6%的预测。该银行表示，人工智能技术需求激增、出口保持韧性以及投资是经济回升的主要推动因素，《台北时报》报道。

人工智能支撑出口和投资

星展银行高级经济学家Ma Tieying在台北举行的新闻发布会上表示，人工智能发展周期仍是台湾经济增长的关键动力。她说，今年前九个月，信息通信产品和电子零部件占台湾出口的近80%。

星展银行预计，从本季度起，出口增速将在异常高的水平后放缓，但仍将保持显著。其总体上将取决于美国云服务提供商的资本支出和半导体销售。该银行评估认为，台湾的投资将呈现类似走势。

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科技公司继续报告强劲的营收增长，其中包括半导体、服务器和个人电脑制造商。台湾领先的晶圆代工芯片制造商产能利用率提高，也表明投资需求持续旺盛。

股市与能源价格

该银行还将人工智能热潮与金融财富和工资增长带来的内需增强联系起来。TAIEX指数自年初以来上涨约70%，台湾股市市值已成为全球第五大。股票和共同基金占家庭金融资产的近30%。

星展银行预计，本季度总体通胀率将维持在2.5%左右。全年预测维持在2%，明年为2.1%。Ma指出，国营的CPC Corp Taiwan和Taipower承担了能源成本上涨的很大一部分，从而抑制了对消费者的影响。同时，这些公司的亏损可能迫使当局在下个月地方选举后，在增加补贴和提高国内能源价格之间作出选择。

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