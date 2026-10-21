Singapurski DBS Bank utrzymał prognozę wzrostu PKB Tajwanu na poziomie 11,6% w tym roku i 5,6% w przyszłym roku. Bank wskazał gwałtowny popyt na technologie sztucznej inteligencji, odporny eksport i inwestycje jako główne czynniki ożywienia gospodarczego, informuje Taipei Times.

AI wspiera eksport i inwestycje

Starsza ekonomistka DBS Ma Tieying powiedziała na konferencji prasowej w Tajpej, że cykl rozwoju AI pozostaje kluczowym motorem wzrostu tajwańskiej gospodarki. Jak zaznaczyła, produkty informacyjno-komunikacyjne oraz komponenty elektroniczne stanowiły niemal 80% eksportu Tajwanu w pierwszych dziewięciu miesiącach roku.

DBS oczekuje, że tempo wzrostu eksportu od bieżącego kwartału spowolni po nietypowo wysokich wynikach, lecz pozostanie znaczące. Będzie ono ogólnie zależeć od nakładów kapitałowych amerykańskich dostawców usług chmurowych i sprzedaży półprzewodników. Według oceny banku podobną dynamikę będą miały inwestycje na Tajwanie.

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Firmy technologiczne nadal informują o silnym wzroście przychodów, w tym producenci półprzewodników, serwerów i komputerów osobistych. Wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych u czołowych tajwańskich kontraktowych producentów układów scalonych również wskazuje na utrzymujący się popyt inwestycyjny.

Rynek akcji i ceny energii

Bank wiąże również boom AI ze wzmocnieniem popytu krajowego dzięki rosnącemu majątkowi finansowemu i wynagrodzeniom. Indeks TAIEX wzrósł od początku roku o około 70%, a kapitalizacja tajwańskiego rynku akcji stała się piątą największą na świecie. Akcje i fundusze inwestycyjne stanowią niemal 30% aktywów finansowych gospodarstw domowych.

DBS prognozuje, że inflacja ogółem w bieżącym kwartale utrzyma się w pobliżu 2,5%. Szacunki na cały rok pozostawiono na poziomie 2%, a na przyszły rok — 2,1%. Ma zauważyła, że państwowe CPC Corp Taiwan i Taipower pokrywają znaczną część wzrostu kosztów energii, ograniczając wpływ na konsumentów. Jednocześnie straty tych firm mogą zmusić władze do wyboru między dodatkowymi subsydiami a podwyżką krajowych cen energii po wyborach lokalnych w przyszłym miesiącu.

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