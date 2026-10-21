W USA kontrakty terminowe na Nasdaq wzrosły o 0,43% przed otwarciem notowań w Nowym Jorku po opublikowaniu przez SpaceX wyników za trzeci kwartał, które przewyższyły oczekiwania analityków. Akcje SpaceX w handlu pozasesyjnym zyskały 8,86%, a walory Tesli wzrosły o 1,42%, informuje Fortune.

Ruch na giełdach

Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 wzrosły o 0,24%. Dzień wcześniej sam indeks zyskał 0,28%.

W handlu europejskim indeks Stoxx 600 wzrósł o 0,54%, podczas gdy brytyjski FTSE 100 zyskał 0,03%. W Azji południowokoreański KOSPI wzrósł o 3,29%, a japoński Nikkei 225 — o 0,85%. Jednocześnie indyjski Nifty 50 spadł o 0,66%, a chiński CSI 300 — o 0,97%.

Cena ropy Brent wynosiła 110 dolarów za baryłkę, a bitcoin był notowany na poziomie 83 346 dolarów.

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Sygnał Wells Fargo

Po niedawnej wyprzedaży akcji wskaźnik nastrojów Wells Fargo przeszedł do strefy kupna. Według interpretacji banku świadczy to o nadmiernie pesymistycznych nastrojach innych inwestorów i stanowi podstawę do obstawiania wbrew takim nastrojom.

Według stratega Ohsunga Kwona i jego współpracowników po pojawieniu się takiego sygnału indeks S&P 500 rósł w 89% przypadków, a średni wzrost w kolejnych trzech miesiącach wynosił 6,5%. Zauważyli oni również powrót inwestorów detalicznych na rynek.

Według oceny Glenmede oczekiwana wartość kwartalnych zysków spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 wyniesie 180 mld dolarów. Z tej kwoty 116 mld dolarów ma przypaść na spółki z grupy Magnificent Seven i inne firmy technologiczne.

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