W Niemczech roczna zharmonizowana inflacja wzrosła we wrześniu do 3,3%, wobec 2,9% w sierpniu. Gospodarka kraju prawdopodobnie stagnowała w trzecim kwartale, ponieważ wyższe ceny energii osłabiły siłę nabywczą gospodarstw domowych — poinformował Bundesbank.

Wpływ energii i przemysłu

Jak podaje Anadolu Agency, bank centralny częściowo wyjaśnił przerwę w ożywieniu gospodarczym czynnikami tymczasowymi. Wśród nich są niski poziom wody w Renie oraz skutki ulg podatkowych na paliwo.

Niski poziom wody w rzece utrudnił żeglugę i podniósł koszty transportu dla energochłonnych branż, w tym rafineryjnej i chemicznej. Wpłynęło to również na handel zagraniczny. Na produkcję przemysłową w sierpniu wpłynęła słabość sektora motoryzacyjnego oraz koncentracja przerw urlopowych w zakładach w tym miesiącu.

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Oczekiwania dotyczące cen

Bundesbank powiązał przyspieszenie inflacji ze wzrostem cen energii w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Bank oczekuje, że tempo wzrostu cen pozostanie wysokie, ponieważ koszty energii są coraz bardziej odzwierciedlane w cenach dóbr przemysłowych, żywności i usług.

Jednocześnie wolumen budownictwa wzrósł w sierpniu, jednak wyższe stopy kredytów hipotecznych będą ograniczać aktywność w tej sferze, według oceny banku. Dodatkową presję inflacyjną na początku 2027 roku mogą wywołać zakończenie ulg podatkowych na paliwo oraz reforma ochrony zdrowia, która przewiduje zwiększenie dopłat pacjentów do leków i usług szpitalnych.

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