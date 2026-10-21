В Германии годовая гармонизированная инфляция в сентябре выросла до 3,3% против 2,9% в августе. Экономика страны, вероятно, стагнировала в третьем квартале, поскольку более высокие цены на энергию ослабили покупательную способность домохозяйств, сообщил Бундесбанк.

Влияние энергоносителей и промышленности

Как сообщает Anadolu Agency, центральный банк частично объяснил паузу в восстановлении экономики временными факторами. Среди них — низкий уровень воды в Рейне и последствия налоговых льгот на топливо.

Низкий уровень воды в реке затруднил судоходство и повысил транспортные расходы для энергоемких отраслей, в частности нефтепереработки и химической промышленности. Это также отразилось на внешней торговле. На промышленное производство в августе повлияли слабость автомобильного сектора и концентрация заводских отпусков в этом месяце.

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Ожидания относительно цен

Бундесбанк связал ускорение инфляции с подорожанием энергии на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Банк ожидает, что темпы роста цен будут оставаться высокими, поскольку расходы на энергоносители все больше отражаются в ценах промышленных товаров, продуктов питания и услуг.

В то же время объемы строительства в августе выросли, однако повышение ставок по ипотеке, по оценке банка, будет ограничивать активность в этой сфере. Дополнительное инфляционное давление в начале 2027 года могут создать прекращение действия налоговых льгот на топливо и реформа здравоохранения, предусматривающая увеличение доплат пациентов за лекарства и больничные услуги.

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