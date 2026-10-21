Інфляція у Німеччині у вересні сягнула 3,3% — Anadolu Agency

У Німеччині річна гармонізована інфляція у вересні зросла до 3,3% проти 2,9% у серпні. Економіка країни, ймовірно, стагнувала в третьому кварталі, оскільки вищі ціни на енергію послабили купівельну спроможність домогосподарств, повідомив Бундесбанк.

Вплив енергоносіїв і промисловості

Як повідомляє Anadolu Agency, центральний банк частково пояснив паузу у відновленні економіки тимчасовими чинниками. Серед них — низький рівень води в Рейні та наслідки податкових пільг на пальне.

Низький рівень води в річці ускладнив судноплавство та підвищив транспортні витрати для енергоємних галузей, зокрема нафтопереробки й хімічної промисловості. Це також позначилося на зовнішній торгівлі. На промислове виробництво в серпні вплинули слабкість автомобільного сектору та концентрація заводських канікул у цьому місяці.

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Очікування щодо цін

Бундесбанк пов'язав прискорення інфляції з подорожчанням енергії на тлі конфлікту на Близькому Сході. Банк очікує, що темпи зростання цін залишатимуться високими, оскільки витрати на енергоносії дедалі більше відбиваються на цінах промислових товарів, продуктів харчування та послуг.

Водночас обсяги будівництва в серпні зросли, однак підвищення ставок за іпотекою, за оцінкою банку, обмежуватиме активність у цій сфері. Додатковий інфляційний тиск на початку 2027 року можуть створити завершення дії податкових пільг на пальне та реформа охорони здоров'я, яка передбачає збільшення доплат пацієнтів за ліки й лікарняні послуги.

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