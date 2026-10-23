Уряд Тайваню схвалив проєкт податкових пільг для рахунків TISA — Taipei Times

Виконавчий юань Тайваню схвалив проєкт податкових пільг для програми Taiwan Individual Savings Account, або TISA. Запропоновані зміни дадуть змогу платникам податків віднімати зі свого сукупного валового доходу внески на суму до 24 тис. нових тайванських доларів на рік за кожну особу. Як повідомляє Taipei Times, ініціатива має стимулювати довгострокове інвестування та накопичення на пенсію.

Умови податкових пільг

Відрахування поширюватиметься на внески для самого платника податків, його чоловіка або дружини, а також неповнолітніх дітей, які перебувають на утриманні. Зняття коштів також планують звільнити від оподаткування для власників рахунків віком від 60 років або тих, хто володіє спеціальним рахунком щонайменше 30 років.

Кабінет міністрів також передбачив спеціальні положення на випадок смерті, тяжкої хвороби та інших важливих життєвих обставин. Для набуття чинності ці заходи потребують законодавчих змін.

Плани запровадження

Комісія з фінансового нагляду має підготувати зміни до закону про інвестиційні трасти та консультаційні послуги у сфері цінних паперів для розгляду Кабінетом міністрів. Влада прагне завершити законодавчий процес наступного року, щоб стимули застосовувалися під час подання декларацій про доходи у 2028 році. Питання про можливе ретроактивне застосування пільг ще обговорюють.

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Розвиток програми TISA

Програму TISA запустили в липні 2025 року як механізм регулярного довгострокового інвестування. Прем'єр-міністр Чо Жунтай заявив, що уряд розраховує зробити її третім компонентом пенсійної системи поряд із виплатами за трудовим страхуванням та пенсіями, що фінансуються роботодавцями.

Активи TISA вже перевищили 21,64 млрд нових тайванських доларів, а кількість відкритих рахунків сягнула понад 270 тис. На першому етапі програми було 53 фонди зі спеціальними класами паїв TISA, а з урахуванням фондів ініціативи «Я справді хочу вийти на пенсію» їхня кількість становила 84.

Перший етап TISA не передбачає податкових стимулів і працюватиме паралельно із запропонованою програмою TISA 2.0. Чинні власники рахунків зможуть зберегти наявні рахунки або відкрити окремі, щоб претендувати на нові податкові переваги.

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