台湾行政院批准了台湾个人储蓄账户（Taiwan Individual Savings Account，简称TISA）计划的税收优惠方案。拟议的修改将允许纳税人从其综合总收入中扣除每人每年最高2.4万新台币的缴款。正如《台北时报》报道，该倡议旨在鼓励长期投资和退休储蓄。

税收优惠条件

该扣除将适用于纳税人本人、其配偶以及受其抚养的未成年子女的缴款。对于年满60岁的账户持有人，或持有特殊账户至少30年的人，取款也计划免税。

内阁还针对死亡、重病及其他重大生活情况制定了特别规定。这些措施需要通过立法修正才能生效。

实施计划

金融监督委员会将起草对《证券投资信托及顾问法》的修正案，提交内阁审议。有关部门力争在明年完成立法程序，以便这些激励措施在2028年申报所得税时适用。有关优惠可能追溯适用的问题仍在讨论中。

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TISA计划的发展

TISA计划于2025年7月推出，作为定期长期投资机制。行政院长卓荣泰表示，政府希望将其打造为养老金体系的第三个组成部分，与劳工保险给付和由雇主资助的养老金并列。

TISA资产已超过216.4亿新台币，开立账户数量已超过27万。在该计划第一阶段，有53只基金设有TISA特别受益权单位类别；若计入“我真的想退休”倡议的基金，总数为84只。

TISA第一阶段不提供税收激励，并将与拟议的TISA 2.0计划并行运行。现有账户持有人将能够保留现有账户，或另行开立账户，以获得新的税收优惠资格。

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