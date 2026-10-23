Исполнительный Юань Тайваня одобрил проект налоговых льгот для программы Taiwan Individual Savings Account, или TISA. Предлагаемые изменения позволят налогоплательщикам вычитать из своего совокупного валового дохода взносы в размере до 24 тыс. новых тайваньских долларов в год на каждого человека. Как сообщает Taipei Times, инициатива должна стимулировать долгосрочное инвестирование и накопления на пенсию.

Условия налоговых льгот

Вычет будет распространяться на взносы за самого налогоплательщика, его супруга или супругу, а также несовершеннолетних детей, находящихся на иждивении. Снятие средств также планируют освободить от налогообложения для владельцев счетов в возрасте от 60 лет или тех, кто владеет специальным счетом не менее 30 лет.

Кабинет министров также предусмотрел специальные положения на случай смерти, тяжелой болезни и других важных жизненных обстоятельств. Для вступления этих мер в силу необходимы законодательные изменения.

Планы внедрения

Комиссия по финансовому надзору должна подготовить изменения в закон об инвестиционных трастах и консультационных услугах в сфере ценных бумаг для рассмотрения Кабинетом министров. Власти стремятся завершить законодательный процесс в следующем году, чтобы стимулы применялись при подаче деклараций о доходах в 2028 году. Вопрос о возможном ретроактивном применении льгот все еще обсуждается.

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Развитие программы TISA

Программа TISA была запущена в июле 2025 года как механизм регулярного долгосрочного инвестирования. Премьер-министр Чо Жунтай заявил, что правительство рассчитывает сделать ее третьим компонентом пенсионной системы наряду с выплатами по трудовому страхованию и пенсиями, финансируемыми работодателями.

Активы TISA уже превысили 21,64 млрд новых тайваньских долларов, а число открытых счетов достигло более 270 тыс. На первом этапе программы было 53 фонда со специальными классами паев TISA, а с учетом фондов инициативы «Я действительно хочу выйти на пенсию» их количество составило 84.

Первый этап TISA не предусматривает налоговых стимулов и будет работать параллельно с предлагаемой программой TISA 2.0. Действующие владельцы счетов смогут сохранить имеющиеся счета или открыть отдельные, чтобы претендовать на новые налоговые преимущества.

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