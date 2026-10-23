В Великобритании индекс потребительского доверия в октябре снизился на 11 пунктов — до минус 24 на фоне роста стоимости жизни. Это самое резкое месячное падение показателя вне периода пандемии COVID-19 с июля 2016 года, когда индекс снизился после результата референдума о выходе страны из ЕС, сообщает The Guardian.

Настроения потребителей ухудшились

Правительство Великобритании и Банк Англии отслеживают индекс GfK как один из ранних индикаторов состояния экономики с начала 1970-х годов. Самое большое падение за всю историю измерений он зафиксировал в марте 2020 года, в начале первого локдауна в Британии: тогда показатель снизился на 25 пунктов.

Директор GfK по исследованию потребительских настроений Нил Беллами связал ухудшение настроений с длительным давлением стоимости жизни и международными конфликтами, которые, по его словам, способствуют внутренней инфляции. Официальные данные показали, что в прошлом месяце инфляция в стране составила 3,5%.

Индекс готовности к крупным покупкам в октябре упал на 14 пунктов — до минус 22. По мнению GfK, это может свидетельствовать о том, что домохозяйства готовятся сократить расходы зимой, чтобы учесть в бюджете более высокие счета за энергию.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Давление перед бюджетом

Британские потребители также столкнулись с ростом цен на бензин и дизельное топливо почти до рекордных уровней и повышением счетов за энергию перед зимой. По подсчетам Конгресса тред-юнионов, британские домохозяйства за последние пять лет в среднем потратили почти 14 тысяч фунтов стерлингов дополнительно на ипотеку, кредиты, энергию и водоснабжение.

Менее чем за неделю до бюджетного заявления канцлера Джона Хили правительство находится под давлением из-за предупреждений, что годовые счета за энергию для типичного домохозяйства с января могут достичь 2 тысяч фунтов. Хили заявлял о намерении представить меры для ослабления давления на домохозяйства, однако подчеркивал ограниченные возможности правительства для вмешательства.

Официальные данные также показали, что дефицит государственных финансов составил 24,5 млрд фунтов — больше прогнозов. В то же время Конфедерация британской промышленности сообщила о сдержанных инвестиционных намерениях производственных компаний в течение трех месяцев до октября из-за высоких затрат.

Читай нас в