英国消费者信心下降11点——《卫报》

在生活成本上升的背景下，英国消费者信心指数10月下降11点，至负24。这是自2016年7月以来、除COVID-19疫情期间外该指标最急剧的单月下滑；当时该指数在英国脱欧公投结果公布后下降，《卫报》报道。

消费者情绪恶化

自20世纪70年代初以来，英国政府和英格兰银行一直将GfK指数作为衡量经济状况的早期指标之一进行追踪。该指数在2020年3月、英国首次封锁开始时录得有史以来最大跌幅，当时下降了25点。

GfK消费者情绪研究总监尼尔·贝拉米将情绪恶化与持续的生活成本压力及国际冲突联系起来。他表示，这些因素助长了国内通胀。官方数据显示，该国上月通胀率为3.5%。

衡量购买大件商品意愿的指数10月下降14点，至负22。GfK认为，这可能表明家庭正准备在冬季削减支出，以在预算中计入更高的能源账单。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

预算案前的压力

英国消费者还面临汽油和柴油价格升至接近创纪录水平，以及冬季来临前能源账单上涨。根据英国职工大会的计算，过去五年，英国家庭平均在抵押贷款、贷款、能源和供水方面额外支出了近1.4万英镑。

距离财政大臣约翰·希利发表预算声明不到一周，政府正因警告而承受压力：典型家庭的年度能源账单从1月起可能达到2000英镑。希利表示，打算推出缓解家庭压力的措施，但强调政府干预的能力有限。

官方数据还显示，公共财政赤字为245亿英镑，高于预测。与此同时，英国工业联合会表示，由于成本高企，在截至10月的三个月内，制造业公司的投资意向较为谨慎。

关注我们在