W Wielkiej Brytanii indeks zaufania konsumentów spadł w październiku o 11 punktów, do minus 24, w związku ze wzrostem kosztów życia. Był to najgwałtowniejszy miesięczny spadek wskaźnika poza okresem pandemii COVID-19 od lipca 2016 roku, gdy indeks obniżył się po wyniku referendum w sprawie wyjścia kraju z UE, informuje The Guardian.

Nastroje konsumentów się pogorszyły

Rząd Wielkiej Brytanii i Bank Anglii śledzą indeks GfK jako jeden z wczesnych wskaźników stanu gospodarki od początku lat 70. XX wieku. Największy spadek w historii pomiarów odnotowano w marcu 2020 roku, na początku pierwszego lockdownu w Wielkiej Brytanii: wskaźnik obniżył się wtedy o 25 punktów.

Dyrektor ds. badań nastrojów konsumenckich w GfK Neil Bellamy powiązał pogorszenie nastrojów z utrzymującą się presją związaną z kosztami życia oraz konfliktami międzynarodowymi, które, jak powiedział, przyczyniają się do krajowej inflacji. Oficjalne dane pokazały, że inflacja w kraju wyniosła w ubiegłym miesiącu 3,5%.

Indeks gotowości do dużych zakupów spadł w październiku o 14 punktów, do minus 22. Zdaniem GfK może to wskazywać, że gospodarstwa domowe przygotowują się do ograniczenia wydatków zimą, aby uwzględnić w budżetach wyższe rachunki za energię.

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Presja przed budżetem

Brytyjscy konsumenci zetknęli się również ze wzrostem cen benzyny i oleju napędowego niemal do rekordowych poziomów oraz podwyżkami rachunków za energię przed zimą. Według wyliczeń Kongresu Związków Zawodowych brytyjskie gospodarstwa domowe wydały średnio niemal 14 tys. funtów więcej w ciągu ostatnich pięciu lat na kredyty hipoteczne, pożyczki, energię i wodę.

Na mniej niż tydzień przed oświadczeniem budżetowym kanclerza Johna Healeya rząd znajduje się pod presją z powodu ostrzeżeń, że roczne rachunki za energię dla typowego gospodarstwa domowego mogą od stycznia sięgnąć 2 tys. funtów. Healey deklarował zamiar przedstawienia działań mających zmniejszyć presję na gospodarstwa domowe, jednak podkreślał ograniczone możliwości interwencji rządu.

Oficjalne dane pokazały również, że deficyt finansów publicznych wyniósł 24,5 mld funtów, więcej niż prognozowano. Jednocześnie Konfederacja Przemysłu Brytyjskiego poinformowała o powściągliwych planach inwestycyjnych firm produkcyjnych w ciągu trzech miesięcy do października z powodu wysokich kosztów.

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