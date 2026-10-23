В США фондовые индексы 22 октября преимущественно снизились, а Nasdaq зафиксировал крупнейшее дневное падение с начала июня. Технологический индекс потерял 2,6% на фоне новой волны обеспокоенности инвесторов масштабными расходами бизнеса на искусственный интеллект, сообщает Channel NewsAsia.

Nasdaq Composite снизился на 694 пункта — до 26 008,86 пункта. Индекс S&P 500 потерял 1,21%, или 93,74 пункта, завершив торги на уровне 7 663,43 пункта. В то же время промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,02% и достиг 52 867,98 пункта.

Распродажа акций производителей чипов

Индекс полупроводниковых компаний Philadelphia SE Semiconductor Index упал на 6,7% — это стало его крупнейшим однодневным снижением с 23 июня. Акции Intel, AMD, Sandisk и Marvell подешевели более чем на 8% каждая. От рекордного уровня закрытия, зафиксированного 22 июня, индекс SOX снизился более чем на 26%, хотя с начала года всё ещё вырос на 51,5%.

Акции Meta Platforms потеряли 7%, несмотря на квартальные результаты, превысившие ожидания аналитиков. Компания сообщила о первом более чем за десятилетие оттоке денежных средств из-за расходов, связанных с ИИ, а также о планах выпустить неголосующие акции в соотношении два к одному, чтобы привлечь капитал на развитие этой технологии.

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Бумаги Tesla снизились на 3,1%, хотя производитель электромобилей неожиданно показал положительный свободный денежный поток за квартал и сократил план капитальных расходов на 2026 год.

Другие факторы торгов

По данным LSEG, из 111 компаний индекса S&P 500, которые уже опубликовали отчётность за третий квартал, 83% превзошли оценки аналитиков. На этом фоне росли акции отдельных компаний: Blackstone — на 8,4%, Lockheed Martin — на 7%, Spotify — на 11,1%, Procter & Gamble — на 5,6%.

Инвесторы также следили за ростом цен на нефть до максимума за пять месяцев после новых ударов поддерживаемых Ираном йеменских хуситов по целям в Саудовской Аравии. На рынке опасались, что напряжённость на Ближнем Востоке может поддерживать инфляцию и повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам.

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