В Колумбии 22 октября основной фондовый индекс COLCAP снизился на 1,25% — до 2528 пунктов, потеряв прирост предыдущей сессии в 1,07%. Одним из ключевых факторов снижения стало падение акций государственной нефтяной компании Ecopetrol на 1,64% — до 2700 колумбийских песо.

Песо также ослаб

Колумбийское песо подешевело на 0,52% — до 3196,79 песо за доллар США, тогда как официальный справочный курс TRM на этот день составлял 3191,47 песо за доллар. По данным The Rio Times, ослабление валюты произошло на фоне распродажи технологических акций и других рискованных активов на мировых рынках.

Американские депозитарные расписки Ecopetrol в Нью-Йорке потеряли 1,33%. Издание отмечает, что котировки компании снизились несмотря на рост цен на нефть.

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Движение акций и индексов региона

Среди заметных изменений на колумбийском рынке акции Corficolombiana выросли на 2,87%. В то же время Davivienda Group потеряла 2,58%, Cementos Argos — 1,77%, ретейлер Éxito — 1,41%, а Grupo Sura — 1,38%.

Снижение зафиксировали и другие ведущие фондовые индексы Латинской Америки: чилийский IPSA упал на 1,88%, бразильский Ibovespa — на 1,15%, а мексиканский IPC — на 1,25%. В США индекс S&P 500 снизился на 1,21%, тогда как Nasdaq, по данным издания, потерял около 2,6%.

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