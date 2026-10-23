W Kolumbii 22 października główny indeks giełdowy COLCAP spadł o 1,25% do 2528 punktów, tracąc wzrost z poprzedniej sesji wynoszący 1,07%. Jednym z kluczowych czynników spadku była przecena akcji państwowej spółki naftowej Ecopetrol o 1,64%, do 2700 pesos kolumbijskich.

Peso również osłabło

Kolumbijskie peso osłabiło się o 0,52%, do 3196,79 pesos za dolara amerykańskiego, podczas gdy oficjalny referencyjny kurs TRM na ten dzień wynosił 3191,47 pesos za dolara. Według The Rio Times, osłabienie waluty nastąpiło w związku z wyprzedażą akcji technologicznych i innych ryzykownych aktywów na światowych rynkach.

Amerykańskie kwity depozytowe Ecopetrol w Nowym Jorku straciły 1,33%. Publikacja zauważa, że notowania spółki spadły pomimo wzrostu cen ropy.

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Ruch akcji i indeksów w regionie

Wśród zauważalnych zmian na kolumbijskim rynku akcje Corficolombiana wzrosły o 2,87%. Jednocześnie Davivienda Group straciła 2,58%, Cementos Argos — 1,77%, detalista Éxito — 1,41%, a Grupo Sura — 1,38%.

Spadki odnotowały również inne czołowe indeksy giełdowe Ameryki Łacińskiej: chilijski IPSA stracił 1,88%, brazylijski Ibovespa — 1,15%, a meksykański IPC — 1,25%. W USA indeks S&P 500 spadł o 1,21%, natomiast Nasdaq, według danych publikacji, stracił około 2,6%.

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