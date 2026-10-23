W Wielkiej Brytanii średnie tygodniowe wynagrodzenie, z wyłączeniem premii, wzrosło o 3,7% w ciągu trzech miesięcy do sierpnia w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. Tempo wzrostu przyspieszyło po odnotowanym wcześniej w tym roku poziomie 3,4%.

Jak podaje Cyprus Mail, ekonomiści ankietowani przez Reuters oczekiwali wzrostu o 3,6%. Dane za trzy miesiące do lipca zrewidowano w górę — wzrost płac oszacowano na 3,6%.

Dynamika sektora prywatnego

W sektorze prywatnym tempo wzrostu wynagrodzeń zwiększyło się do 3,0% z 2,9%. Było to pierwsze przyspieszenie od końca 2024 roku. Wstępna ocena brytyjskiej administracji podatkowej wykazała również wzrost liczby pracowników ujętych na listach płac o 13 tys. we wrześniu. Wskaźnik za sierpień zrewidowano: zamiast wcześniejszego szacunku spadku o 26 tys. odnotowano wzrost o 1 tys. osób.

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Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w ciągu trzech miesięcy do sierpnia spadła do 4,7%, najniższego poziomu od połowy 2025 roku. Po publikacji statystyk funt szterling umocnił się wobec dolara amerykańskiego.

Wakatów jest coraz mniej

Jednocześnie liczba otwartych wakatów w ciągu trzech miesięcy do września spadła do 691 tys. z 704 tys. w okresie do sierpnia. Wskaźnik obniżył się poniżej 700 tys. po raz pierwszy od trzech miesięcy do kwietnia 2021 roku i osiągnął najniższy poziom poza okresem pandemii COVID-19 od 2014 roku.

Brytyjski Urząd Statystyk Narodowych wskazał, że spadek liczby wakatów najbardziej dotknął małe przedsiębiorstwa, które mierzyły się ze wzrostem kosztów pracy. Inwestorzy oczekują, że Bank Anglii na listopadowym posiedzeniu podniesie stopę bazową do 4%.

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