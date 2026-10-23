英国工资增长加速至3.7%——Cyprus Mail

在英国，截至8月的三个月内，不含奖金的平均周薪较2025年同期增长3.7%。继今年早些时候录得3.4%后，增长速度加快。

据Cyprus Mail报道，接受路透社调查的经济学家预计增长3.6%。截至7月的三个月数据被上调修正，工资增长估计为3.6%。

私营部门动态

私营部门的薪酬增长率从2.9%升至3.0%。这是自2024年底以来首次加速。英国税务部门的初步估计还显示，9月份工资单上的员工人数增加了1.3万人。8月数据也被修正：此前预计减少2.6万人，如今记录为增加1000人。

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英国截至8月的三个月失业率降至4.7%，为2025年年中以来最低水平。统计数据公布后，英镑兑美元上涨。

职位空缺减少

与此同时，截至9月的三个月内，职位空缺数量从截至8月期间的70.4万个降至69.1万个。这一数字自截至2021年4月的三个月以来首次降至70万个以下，并创下自2014年以来、除COVID-19疫情期间外的最低水平。

英国国家统计局指出，职位空缺减少对面临劳动力成本上升的小企业影响最大。投资者预计，英格兰银行将在11月会议上将基准利率上调至4%。

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