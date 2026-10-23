Рост зарплат в Британии ускорился до 3,7% — Cyprus Mail

В Великобритании средняя недельная заработная плата без учета бонусов выросла на 3,7% за три месяца по август по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Темп роста ускорился после показателя 3,4%, зафиксированного ранее в этом году.

Как сообщает Cyprus Mail, опрошенные Reuters экономисты ожидали роста на 3,6%. Данные за три месяца по июль были пересмотрены в сторону повышения: рост зарплат оценен в 3,6%.

Динамика частного сектора

В частном секторе темп роста оплаты труда увеличился до 3,0% с 2,9%. Это первое ускорение с конца 2024 года. Предварительная оценка британской налоговой службы также показала увеличение числа работников в платежных ведомостях на 13 тысяч в сентябре. Августовский показатель пересмотрели: вместо прежней оценки сокращения на 26 тысяч теперь зафиксирован прирост на одну тысячу человек.

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Уровень безработицы в Великобритании за три месяца по август снизился до 4,7% — самого низкого уровня с середины 2025 года. После публикации статистики фунт стерлингов вырос по отношению к доллару США.

Вакансий становится меньше

В то же время число открытых вакансий за три месяца по сентябрь сократилось до 691 тысячи против 704 тысяч в периоде по август. Показатель опустился ниже 700 тысяч впервые с трех месяцев по апрель 2021 года и стал самым низким вне периода пандемии COVID-19 с 2014 года.

Национальное статистическое управление Великобритании отметило, что сокращение вакансий сильнее всего затронуло малые предприятия, столкнувшиеся с ростом затрат на рабочую силу. Инвесторы ожидают, что Банк Англии на ноябрьском заседании повысит базовую ставку до 4%.

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