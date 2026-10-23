新加坡9月核心通胀率同比放缓至2%，低于8月的2.2%。据Channel NewsAsia报道，新加坡金融管理局和能源、贸易与工业部在一份联合声明中表示，这一下降归因于服务、零售及其他商品以及私人交通价格涨幅放缓。

价格走势

核心指标不包括住宿和私人交通费用。按月计算，9月核心价格上涨0.1%。

以消费者价格指数衡量的整体通胀率同比从8月的2.3%降至2.2%。按月计算，整体通胀率上涨0.2%。

服务业通胀率从2%放缓至1.7%，原因是交通服务成本涨幅较小，且电信价格下降幅度加深。零售及其他商品价格涨幅从1.8%降至1.2%：家具价格下降，服装价格上涨放缓。

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由于汽车价格上涨放缓，私人交通通胀率从7.5%降至7.1%。与此同时，电力和燃气价格通胀率维持在8.7%。

预测与风险

由于租金上涨加快，住宿成本通胀率从0.8%升至0.9%。在未加工食品和餐饮服务通胀均走高的背景下，食品通胀率从2.3%升至2.4%。

当局预计，受高能源价格和食品价格可能上涨影响，近期进口成本压力将保持明显。2027年，随着临时供应中断影响消退，进口通胀料将缓解。

新加坡金融管理局和该部预测，2026年核心通胀率平均将为1.5%至2%，2027年为1.5%至2.5%。整体通胀率预计2026年约为2%，2027年处于1.5%至2.5%的区间。被列为风险的是全球能源或食品价格急剧且持续上涨，这可能使该国进口成本的增幅超过预期。

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