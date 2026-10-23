Wykonawczy Yuan Tajwanu zatwierdził projekt ulg podatkowych dla programu Taiwan Individual Savings Account, czyli TISA. Proponowane zmiany umożliwią podatnikom odliczenie od łącznego dochodu brutto wpłat do 24 tys. nowych dolarów tajwańskich rocznie na każdą osobę. Jak informuje Taipei Times, inicjatywa ma zachęcać do długoterminowego inwestowania i oszczędzania na emeryturę.

Warunki ulg podatkowych

Odliczenie będzie dotyczyć wpłat na rzecz samego podatnika, jego małżonka lub małżonki, a także pozostających na utrzymaniu małoletnich dzieci. Wypłaty również mają zostać zwolnione z opodatkowania dla posiadaczy kont w wieku od 60 lat lub osób posiadających specjalne konto przez co najmniej 30 lat.

Gabinet ministrów przewidział także specjalne przepisy na wypadek śmierci, ciężkiej choroby i innych istotnych okoliczności życiowych. Aby środki weszły w życie, konieczne są zmiany legislacyjne.

Plany wdrożenia

Komisja Nadzoru Finansowego ma przygotować zmiany do ustawy o funduszach inwestycyjnych i usługach doradczych w zakresie papierów wartościowych do rozpatrzenia przez gabinet ministrów. Władze dążą do zakończenia procesu legislacyjnego w przyszłym roku, aby zachęty miały zastosowanie przy składaniu deklaracji dochodowych w 2028 roku. Kwestia ewentualnego retroaktywnego stosowania ulg jest nadal dyskutowana.

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Rozwój programu TISA

Program TISA uruchomiono w lipcu 2025 roku jako mechanizm regularnego długoterminowego inwestowania. Premier Cho Jung-tai oświadczył, że rząd liczy na uczynienie z niego trzeciego elementu systemu emerytalnego, obok świadczeń z ubezpieczenia pracowniczego i emerytur finansowanych przez pracodawców.

Aktywa TISA przekroczyły już 21,64 mld nowych dolarów tajwańskich, a liczba otwartych kont osiągnęła ponad 270 tys. W pierwszym etapie programu było 53 funduszy ze specjalnymi klasami jednostek uczestnictwa TISA, a po uwzględnieniu funduszy inicjatywy „Naprawdę chcę przejść na emeryturę” ich liczba wyniosła 84.

Pierwszy etap TISA nie przewiduje zachęt podatkowych i będzie działać równolegle z proponowanym programem TISA 2.0. Obecni posiadacze kont będą mogli zachować dotychczasowe konta lub otworzyć odrębne, aby kwalifikować się do nowych korzyści podatkowych.

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